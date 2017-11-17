Takla Atan Ticari Araçtaki 3 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA