Takla atan taksinin şoförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
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Takla atan taksinin şoförü aracın camı kesilerek kurtarıldı

Takla atan taksinin şoförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de takla atarak devrilen ticari taksinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince ön cam kesilerek kurtarıldı.

Mersin'de takla atarak devrilen ticari taksinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince ön cam kesilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde Osman Gezgüç yönetimindeki ticari taksi, 34. Cadde üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Devrilen araçtaki Gezgüç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilin ön camı kesilerek kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - MERSİN

Takla atan taksinin şoförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
Takla atan taksinin şoförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
Takla atan taksinin şoförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
Takla atan taksinin şoförü aracın camı kesilerek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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