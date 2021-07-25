Takla atan taksinin şoförü aracın camı kesilerek kurtarıldı
Mersin'de takla atarak devrilen ticari taksinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince ön cam kesilerek kurtarıldı.
Mersin'de takla atarak devrilen ticari taksinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince ön cam kesilerek kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesinde Osman Gezgüç yönetimindeki ticari taksi, 34. Cadde üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Devrilen araçtaki Gezgüç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince otomobilin ön camı kesilerek kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı