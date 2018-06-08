Takla Atan Suriyeli İki Kişiyi Böyle Devirdi

Takla atan Suriyeli iki kişiyi böyle devirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te cadde ortasında takla atan bir Suriyeli yolda yürüyen iki kişiyi birden devirdi. Görenleri hem korkutan şahıs, hem de güldürdü.

Görenleri şaşkına çeviren olayda kentin en kalabalık noktalarından birinde akrobatik hareketler yapmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu şahıs, takla atarken karşı yönden gelen iki kişiyi görmeyerek sert bir şekilde onlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki şahıs yere yığılırken, ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Olayın hemen ardından toparlanan şahıslar, bir süre sonra hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam ederken ilk kez böyle bir olay ile karşılaşan vatandan ise hem korktu hem de kahkahalara büründü.