TAKLA ATAN SEPETLİ MOTOSİKLETTE 4 YARALI - Haberler
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TAKLA ATAN SEPETLİ MOTOSİKLETTE 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde takla atan sepetli motosikletteki Suriye uyruklu 2'si çocuk 4 kişi kazada yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde takla atan sepetli motosikletteki Suriye uyruklu 2'si çocuk 4 kişi kazada yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında eski İzmir Yolu üzerinde meydana geldi. İzmir'in Kemalpaşa İlçesi yönüne giden kimliği belirlenemeyen sürücünün yönetimindeki 35 MA 8920 plakalı sepetli motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü ile sepette yolcu olarak bulunan 2'si çocuk 3 kişi daha yaralandı. Kazayı gören yoldaki vatandaşlar, motosikleti kaldırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TAKLA ATAN SEPETLİ MOTOSİKLETTE 4 YARALI

TAKLA ATAN SEPETLİ MOTOSİKLETTE 4 YARALI

TAKLA ATAN SEPETLİ MOTOSİKLETTE 4 YARALI

TAKLA ATAN SEPETLİ MOTOSİKLETTE 4 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TAKLA ATAN SEPETLİ MOTOSİKLETTE 4 YARALI - Haberler
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