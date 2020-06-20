Takla atan otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
20.06.2020 00:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 01:12
Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Mevlüt Çanak idaresindeki 46 E 8390 plakalı otomobil, Merkez Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Araç içerisinden çevredekilerin yardımıyla çıkarılan Çanak, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA