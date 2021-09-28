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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesi GAP Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 27 YR 664 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanarak araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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