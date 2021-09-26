OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çerçioğlu Köyü Karayusuflar Mahallesinde meydana geldi. Ömer Sevimli'nin kullandığı 80 DA 799 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE