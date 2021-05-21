Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, kazada bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Nazilli-Denizli Karayolu üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bulunduğu kavşakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Nazilli'den Denizli istikametine doğru seyir halinde olan 57 AR 444 plakalı otomobil, sürücüsü M.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından refüje çıkarak ters dönerek karşı şeride geçti. Kaza yapan otomobilde yolcu olarak bulunan M.A.'nın eşi A.A. hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı A.A.'yı tedavi edilmek üzere Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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