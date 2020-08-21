Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
- Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
21.08.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:51
- Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Siverek-Karacadağ yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Seydi K. yönetimindeki 06 BS 1286 plakalı Renault marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Seydi K. hafif yaralandı.
tarlaya devrilen otomobili vatandalar kaldırdı.
Kaynak: İHA