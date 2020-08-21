Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
21.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:33
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Siverek-Karacadağ yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Seydi K. yönetimindeki 06 BS 1286 plakalı Renault marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Seydi K. hafif yaralandı.
tarlaya devrilen otomobili vatandalar kaldırdı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA