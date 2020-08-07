Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
07.08.2020 17:22 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:04

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı. İtfaiye erleri aracın aküsündeki kutup başını sökmek için demir çubuk kullanılırken, yaşanan kısa devrede çıkan kıvılcım korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 59 AAL 347 plakalı otomobilin sürücüsü Bilge K., TOKİ rampasında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak, ters bir şekilde su kanalına düştü. Kazada sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çıkan kıvılcımlar itfaiye erlerini korkuttu

Kaza sonrası olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri, takla atan araçta yangın ihtimaline karşı aracın aküsündeki kutup başını sökmeye çalıştı. Bu sırada demir çubuk kullanılması nedeniyle kısa devre meydana geldi. Bu esnada çıkan kıvılcımlar itfaiye erlerini korkuttu.

Bilecik-Bozüyük karayolunda trafik akışı polislerince kontrollü bir şekilde tek taraflı sağlanırken, aracın çekici yardımı ile kaldırılması sonucu trafik normale döndü. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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