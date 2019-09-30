Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

30.09.2019 17:59
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Hatay'da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yayladağı-Antakya Karayolu kızılgöl mevkisinde meydana gelen kazada, Mehmet Ç'nin (72) kullandığı 31 KKS 27 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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