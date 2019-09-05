Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hatay'da, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya-İskenderun Karayolu Adliye mevkisinde meydana gelen kazada, M.S.T. yönetimindeki 80 KV 888 direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atarak devrildi. Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - HATAY