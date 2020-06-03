Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde virajda takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
03.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:41
BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde virajda takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, öğle saatlerinde Hasankeyf ilçesindeki Palamut köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 UH 9856 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak takla atıp, yoldan çıktı. Otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: DHA