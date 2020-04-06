Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kullandığı takla atması sonucu ters dönen otomobildeki sürücü yara almadan kurtuldu.
06.04.2020 20:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:05
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kullandığı takla atması sonucu ters dönen otomobildeki sürücü yara almadan kurtuldu.
Aşkın Kızgın (41) idaresindeki 16 JUA 37 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşlara çarptıktan sonra takla attı.
Sürücü Kızgın ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıktığı ve yaralanmadığı belirlendi.
Yoldan geçen bazı bazı vatandaşlar, cep telefonlarının kamerasıyla takla atan aracın görüntüsünü çekmeye çalıştı.
Tek şeritten sağlanan trafik akışı, takla atan otomobilin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA