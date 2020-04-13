Takla atan otomobilin sürücüsü öldü ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Kadir Toprak, takla atan araçta hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Kadir Toprak, takla atan araçta hayatını kaybetti.Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağı Çağlan Mahallesi Çağlayan Bulvarı üzerine meydana geldi. Kadir Toprak kullandığı 26 EG 115 plakalı otomobille, kent merkezine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki Toprak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Toprak'ın cesedi otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA