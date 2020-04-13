Takla atan otomobilin sürücüsü öldü ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Kadir Toprak, hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Kadir Toprak, hayatını kaybetti.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağı Çağlan Mahallesi Çağlayan Bulvarı üzerine meydana geldi. Kadir Toprak kullandığı 26 EG 115 plakalı otomobille, kent merkezine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Hurdaya dönen otomobildeki Toprak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Toprak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA