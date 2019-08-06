Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

06.08.2019 02:03

KONYA'nın Karatay ilçesinde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Musa Canıcebinde (45), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 22.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Musa Canıcebinde yönetimindeki 42 DVB 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Ağır yaralanan Canıcebinde, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Canıcebinde'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA