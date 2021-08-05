Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
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Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Karaman'da takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Karaman-Mersin Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan Mersin istikametine seyretmekte olan Yusuf Ş. yönetimindeki 09 BCE 57 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Yusuf Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İtfaiye ise gaz kaçağı yaşanan otomobile müdahale ederek kaçağı önledi. Otomobil daha sonra çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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