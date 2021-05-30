KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
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KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Olay yerinden yaralı olarak kaçtığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza saat 20.00 sıralarında Gebze Eskihisar Kavşağı üzerinde meydana geldi. 34 FJ 332 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenler 112 Acil Servis'e haber verdi. Bu sırada iddiaya göre yaralı olarak otomobil içerisinden çıkan sürücü kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil içerisinde ve çevresinde inceleme yaptı. Sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
KOCAELİ TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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