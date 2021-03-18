BURSA Duvara çarpan lüks otomobilin sürücüsü, öldü

Duvara çarpan lüks otomobilin sürücüsü, öldü BURSA'da iş insanı Muhittin Ülger'in (34) kontrolünü kaybettiği lüks otomobil, duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki Ülger, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu İnegöl ilçesi Babasultan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e giden mobilya fabrikası bulunan iş insanı Muhittin Ülger yönetimindeki 16 ABU 218 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Ülger'in kontrolünden çıktı. Takla atarak, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Hurdaya dönen lüks otomobildeki sürücü, sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Muhittin Ülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ülger'in otomobilde sıkışan cesedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza haberinin ardından olay yerine gelen Muhittin Ülger'in eşi Gülay Ülger ise sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ülger'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı