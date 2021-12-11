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Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çaltı Ovası eski Aydın yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.U. yönetimindeki 09 C 0663 plakalı otomobil sürücüsü seyir halinde henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki ağaca çarparak duran otomobil sürücüsü kazada ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde A.U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gerekli olay yeri incelemelerin ardından hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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