Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

29.11.2020 22:15 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:19
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonrası sürücü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Hacıevhat Mahallesi Erenler girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden T.P. (25) yönetimindeki 59 YG 024 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan otomobil şarampole devrildi. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç sürücü, ardından tedavisi için Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ

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Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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