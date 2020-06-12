Takla atan otomobili çekicinin götürme yöntemi dikkat çekti
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Takla atan otomobili çekicinin götürme yöntemi dikkat çekti

Maltepe'de makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı.

Takla atan otomobili çekicinin götürme yöntemi dikkat çekti
12.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:56

Maltepe'de makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. Takla atan aracı çekicinin üzerine ters şekilde konularak götürülmesi ikinci bir kazaya davetiye çıkardı.

Olay saat 20.30 sıralarında Fındıklı Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 PF 9414 plakalı otomobil sürücüsü F.D cadde üzerinde makas atarak ilerliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücü F. D. önce kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Daha sonra park halindeki araçlara çarparak takla attı.

Çekiciden ilginç çekme yöntemi

Takla atan araçtan F. D. yaralı olarak çıkarıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen çekicinin otomobili ters bir şekilde halat ile çekmesi dikkat çekti. Otomobilin ters şekilde çekicinin kasasına koyularak taşınması ise ikinci bir kazaya davetiye çıkardı.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan F.D. hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu ise elektrik direği bükülerek yola eğildi. Bazı vatandaşlar ise sosyal medyadan olay yerini canlı yayın yaparak aktardı.

Olay görgü tanıklarından olan bir vatandaş ise," Yukarıdan çok hızlı geliyordu. Biz içeride oturuyorduk. Hızlı şekilde gelerek kaldırıma çıkıp direğe vurdu ordan da zaten arabaya çarpıp ters döndü. Baya da sür'atli geliyordu yukarıdan da görenler olmuş herhalde hızlı geldiğini. Hızlı şekilde gelip ters dönüp takla attı" diye konuştu.

Öte yandan makas atarak ilerleyen otomobilin kaldırıma çıkması sonucu kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması da olası bir faciayı önledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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