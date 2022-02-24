TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARALANMADAN ÇIKTILAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARALANMADAN ÇIKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SAMSUN'un Havza ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak orta refüjde ters döndü.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Havza ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak orta refüjde ters döndü. Araçtaki 3 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Samsun-Çorum kara yolu üzeri Boğaziçi Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. Hüseyin E. idaresindeki 41 PR 872 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atarak devrildiği orta refüjde ters döndü. Araçta emniyet kemerleri takılı olan sürücüsü ile ismi öğrenilmeyen 2 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARALANMADAN ÇIKTILAR

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARALANMADAN ÇIKTILAR

TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN YARALANMADAN ÇIKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Samsun, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title