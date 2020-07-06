Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular Savrulan otomobil önce orta refüje girdi ardından takla attı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje girdi ardından takla attı.

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Savrulan otomobil önce orta refüje girdi ardından takla attı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje girdi ardından takla attı. Kazayı sürücü ve yanında bulunan 3 kişi şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Şuhut ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan Şuhut ilçe istikametine giden H.G., yönetimindeki 03 AAS 220 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce orta refüje girdi ardından takla attı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçtaki sürücü H.G., ve yanında bulunan 3 kişiyi araçtan çıkardı. Araçta bulunanlar kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA