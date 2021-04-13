Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takta atarak ters devrildiği trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takta atarak ters devrildiği trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.
Çorum'dan Kırıkkale istikametine seyreden Tayfur Ç. idaresindeki 34 PN 4789 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu takla attı. Şarampole ters devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü Tayfur Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı