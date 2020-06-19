Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında taklalar atarak duran otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
19.06.2020 20:59 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:11
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında taklalar atarak duran otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolunda meydana geldi. Mevlüt Ç. idaresindeki 46 E 8390 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atarak yol kenarına uçtu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA