Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
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Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Takla atan otomobilden yara almadan kurtulduBURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak metrelerce savruldu.

28.05.2020 01:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 02:00

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak metrelerce savruldu. Kazada otomobil sürücüsü şans esere yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Bursa Ankara yolu Duaçınarı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya gelen S.N. yönetimindeki 16 AHN 480 plakalı otomobil, yağmur ve iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, sürücü S.N. takla atan aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken Bursa- Ankara karayolunda araç kuyruğu oluştu.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kontrolü yapılan sürücü S.N.'nın kazadan şans eseri yara almadan kurtulduğu anlaşıldı. S.N. daha sonra ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle kullanılmaz hale gelen ve büyük maddi hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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