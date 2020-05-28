Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak metrelerce savruldu.

Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu
28.05.2020 01:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:47

BURSA'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak metrelerce savruldu. Kazada otomobil sürücüsü şans esere yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Bursa Ankara yolu Duaçınarı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya gelen S.N. yönetimindeki 16 AHN 480 plakalı otomobil, yağmur ve iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, sürücü S.N. takla atan aracın içinden kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri olası başka bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Trafik kontrollü şekilde tek şeritten sağlanırken Bursa- Ankara karayolunda araç kuyruğu oluştu.Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde kontrolü yapılan sürücü S.N.'nın kazadan şans eseri yara almadan kurtulduğu anlaşıldı. S.N. daha sonra ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle kullanılmaz hale gelen ve büyük maddi hasar oluşan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak Haber
Son Dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır Haber
Birçok ilde görülen göktaşı ile ilgili ilk açıklama geldi: Bu tam anlamıyla bir meteor olayıdır
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı Haber
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi Haber
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Kaliforniya Valisi, Türk diplomatı şehit eden Ermeni kökenli teröristin şartlı tahliyesini reddetti
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Galatasaray, Altay'da oynayan Cenk Özkaçar'ı gündemine aldı
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
Abdülhamid'in rüyası olan Filyos Projesi, Zonguldak'ta hızla yükseliyor! 12 bin kişiye istihdam sağlayacak
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test yapılacak
TFF Sağlık Kurulu, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelledi! Pozitif vaka çıkan takıma ve rakibine test...
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Yasağın son günü piknik yapanlar, gördükleri drone'u polise ait sanınca kaçtı
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Yunanistan, halkını koronavirüsten korumak için verem aşısını deniyor
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Cem Yılmaz, ilk kez Serenay Sarıkaya'yla fotoğrafını paylaştı
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Dün apar topar ameliyata alınan Fulden Uras takipçilerinden dua istedi
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
İngiltere'de ilk kez başörtülü bir kadın hakim oldu
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Ersin Korkut Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Avrupa Twitter Yassıada Instagram
Şu an buradasınız: Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 01:47:57. #1.14#
title