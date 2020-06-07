Takla atan otomobilden yara almadan çıktılar Takla atan otomobilden yara almadan çıktılar SİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, takla atarak ters dönen araçta bulunan 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.



Takla atan otomobilden yara almadan çıktılar



SİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, takla atarak ters dönen araçta bulunan 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Kent merkezi istikametine ilerleyen Ebubekir Sarı yönetimindeki 67 AAP 764 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen Alaattin Çay'ın kullandığı 58 TV 806 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 58 TV 806 plakalı otomobil takla atıp, trafik ışığı direğine çarparak ters döndü. Sürücü Alaattin Çay ve Murat Topaç, hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı. Diğer aracın sürücüsü Ebubekir Sarı da kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol, trafiğe açıldı. Öte yandan her iki araçta bulunan yolcu ve sürücülerin emniyet kemerlerinin takılı olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA