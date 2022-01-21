Takla atan otomobilden yara almadan çıktı
Zonguldak Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi.
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Ankara karayolu Gökçebey yol ayrımında trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı
Edinilen bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Gökçebey kavşağı Şahintepe mevkiinde meydana geldi. 33 AHE 043 Audi marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada sürücü araçtan yara almadan kurtuldu. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK