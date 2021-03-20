Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular
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Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular

20.03.2021 22:50 | Son Güncelleme: 20.03.2021 22:55

Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve iki çocuğu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ve iki çocuğu kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kozanlı Mahallesi istikametinden Kulu'ya gelmekte olan F.E. idaresindeki 42 R 6626 plakalı Renault marka otomobil, ilçeye 4 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve çocukları B.E. ve M.E. hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olan sürücü ve çocukları ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular
Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular
Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular
Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER KELEŞ

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