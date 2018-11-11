Takla Atan Otomobilden Burunları Kanamadan Kurtuldular

Takla Atan Otomobilden Burunları Kanamadan Kurtuldular

GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çarparak takla attı.

Takla Atan Otomobilden Burunları Kanamadan Kurtuldular

GAZİANTEP'te sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, kaldırıma çarparak takla attı. Ters dönen otomobilden 2'si çocuk 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Murat Tırpan yönetimindeki 27 C 7653 otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Murat Tırpan ve yanında bulunan 2 yeğeni ters dönen otomobilden çıkarken, kazada yaralanan olmadı.

Otomobil çekiciyle otoparka çekilirken, polis sürücü Tırpan'ı ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - Gaziantep

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