Takla Atan Otomobilden Burunları Bile Kanamadan Çıktılar

Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 3 kişi kaza yapan araçtan burunları bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Meclis-i Mebusan Caddesi'nde saat 05.30 sıralarında yaşandı. Karaköy'den Beşiktaş istikametine ilerleyen Halil C.'nin kullandığı 34 BMK 598 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüjde bulunan ağaca çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle takla atarak tramvay yoluna girmek üzereyken durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi, kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi bir süre trafiğe kapandı. Otomobilin kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA