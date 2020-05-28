Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı
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Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı

Bursa'da yağmurlu havada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilde hasar meydana gelirken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı
28.05.2020 01:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 01:28

Bursa'da yağmurlu havada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan otomobilde hasar meydana gelirken, sürücü burnu bile kanamadan araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesine bağlı Ankara yolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yolu Caddesi istikametinde seyir halinde olan 16 AHN 480 plakalı otomobilin sürücüsü S.N, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, seyir halinde yağmurlu havanın etkisiyle takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından, S.N takla atan otomobilin içerisinden çıkardı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan S.N., sağlık kontrolü yaptırmadan otomobilinin kaldırılmasını izledi.

Otomobil çekici yardımı ile otoparka çekilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası trafik kitlendi. - BURSA

Kaynak: İHA

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