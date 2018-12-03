Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Sivas'ta traktörle otomobilin çarpışması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı

SİVAS - Sivas'ta traktörle otomobilin çarpışması sonucu takla atan otomobilin sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka köprüsü üzerinden Alparslan Türkeş Bulvarı üzerine çıkan S.E yönetimindeki 58 AP 553 plakalı traktör, bulvar üzerinde seyreden S.D yönetimindeki 06 SN 752 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpma sonucu otomobil takla attı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Takla atan otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan otomobilden kendi imkanları ile dışarı çıktı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.