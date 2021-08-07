Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu Sağlık çalışanından emniyet şeridi ihlal edenlere sitem TEM Otoyolu Silivri gişelerinin girişinde bir tırın sıkıştırması sonucu bir otomobil takla attı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Sağlık çalışanından emniyet şeridi ihlal edenlere sitem

İSTANBUL - TEM Otoyolu Silivri gişelerinin girişinde bir tırın sıkıştırması sonucu bir otomobil takla attı. Sürücü şans eseri kazayı, burnu bile kanamadan atlarken, olay yerine gelmekte güçlük çeken sağlık çalışanı ise emniyet şeridini ihlal eden sürücülere sitem etti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Silivri gişeleri girişinde meydana geldi. İddiaya göre, gişeler girişine doğru seyir halinde olan Erdoğan Pamukçu idaresindeki otomobil, bir tırın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü Erdoğan Pamukçu şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafikteki sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlıkçı emniyet şeridindeki araçlara isyan etti

Kaza sonrası Tem Otoyolu uzun süre trafiğe kapanırken, emniyet şeridini işgal eden araçlar ambulansın kaza yerine gelmesini güçleştirdi. Bu duruma sitem eden sağlık çalışanı, sürücülerden duyarlı olmasını istedi. Olay yerine gelen sağlık çalışanları, sürücü Erdoğan Pamukçu'yu kontrolden geçirdi. Röportaj sırasında arkadan gelen sağlık çalışanı, "Şu emniyet şeridine girenler yüzünden adamlara 15 dakika geç geldik. Abi elhamdülillah iyi ama emniyet şeridi yüzünden gelemedik biz buraya" diye sitem etti.

"Aracım yolun ortasında döndü ve takla attı"

Takla atan araçtan ufak sıyrıklarla kurtulan Erdoğan Pamukçu, "Arkadan gelen plakasını alamadığım bir Tır bana vurdu. Aracım yolun ortasında döndü ve takla attı" diyerek kaza anını anlattı. Öte yandan TEM otoyolunda oluşan trafik takla atan aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Çağlar Şahin

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