Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
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Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | 3. Sayfa

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü, burnu bile kanamadan kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Şehit Mehmet Tavsel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.Ç. yönetimindeki 38 KH 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptıktan sonra tak attı. Kazada otomobil sürücüsü A.Ç. yara almazken, kendi imkanları ile takla atan otomobilin içerisinden çıktı. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Takla atan otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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