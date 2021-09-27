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Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | Yerel

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.

UŞAK (İHA) - Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada 4'ü takla atan otomobil içinden olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 64 HC 981 plakalı otomobille Sivaslı ilçesi istikametine seyir halinde olan M.M. (35), henüz bilinmeyen sebepten aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araca B.B. (31), kontrolündeki 64 ABP 166 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.M. kontrolündeki araç orta refüje çarparak takla attı. Kaza yerine ihbarlar doğrultusunda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. *Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ve takla atan araçta seyir halinde olan F.M. sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken 5 yaralı şahsın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler
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