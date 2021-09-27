UŞAK (İHA) - Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada 4'ü takla atan otomobil içinden olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 64 HC 981 plakalı otomobille Sivaslı ilçesi istikametine seyir halinde olan M.M. (35), henüz bilinmeyen sebepten aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araca B.B. (31), kontrolündeki 64 ABP 166 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.M. kontrolündeki araç orta refüje çarparak takla attı. Kaza yerine ihbarlar doğrultusunda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. *Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ve takla atan araçta seyir halinde olan F.M. sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken 5 yaralı şahsın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.