Takla atan otomobildeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje girdi, ardından takla attı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje girdi, ardından takla attı. Kazayı sürücü ve yanında bulunan 3 kişi şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Şuhut ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'dan Şuhut ilçe istikametine giden H.G., yönetimindeki 03 AAS 220 plakalı otomobil sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce orta refüje girdi, ardından takla attı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçtaki sürücü H.G. ve yanında bulunan 3 kişiyi araçtan çıkardı. Vatandaşlar kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA