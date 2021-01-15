Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

15.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:49
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Isparta Dağ Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Isparta Dağ Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarrında Dağ Yolu Çerçin Barajı mevkiinde meydana geldi. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi biten kayınvalidesini Burdur'un Bucak ilçesine götüren Osman İnce yönetimindeki 15 EP 550 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir yaralı itfaiye kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.Kazada yaralanan Hatice Yavaş, Fatma Özkiray ve Emel İnce ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 


Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Muharrem İnce Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Kanye West Kim Kardashian Seren Serengil
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Bursa Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 12:49:38. #1.15#
title