Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AYDIN'ın Söke ilçesinde otomobilin takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı.
04.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:35
AYDIN'ın Söke ilçesinde otomobilin takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı.
Söke'de dün akşam saatlerinde Hasan Harmandar yönetimindeki 09 BG 617 plakalı otomobil Novada kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Refüje çıkan otomobilin sürücüsü Harmandar ile yanındaki Selen Ay Atar ve Hatice Harmandar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: DHA