Takla atan otomobilde yaralanan gençler aracı bırakıp böyle kaçtılar

SAMSUN - Samsun'da takla atan otomobilde bulunan gençler kazada yaralanmalarına rağmen aracı terk edip kayıplara karıştılar. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen 55 EA 726 plakalı otomobil yolun sağındaki kaldırıma çarpıp takla atarak yolun ortasında ters döndü. Kazada, otomobilde bulunan gençler yaralanmalarına rağmen aracı terk edip kaçtılar. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.