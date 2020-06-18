TAKLA ATAN OTOMOBİLDE YARALANAN ARKADAŞINI BIRAKIP, KAÇTI ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü, araç içindeki yaralı arkadaşı Hatice Meşe'yi (35) bırakıp, kaçtı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü, araç içindeki yaralı arkadaşı Hatice Meşe'yi (35) bırakıp, kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan-Feke Karayolu Durmuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 R 5092 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, yolcu konumunda bulunan ve yaralanan Hatice Meşe'yi bırakıp,kaçtı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Meşe'nin durumunun iyi olduğu bildirildi. Araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan jandarma, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA