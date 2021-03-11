Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
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Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

11.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:51
Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücü AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Samat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y. idaresindeki 34 RY 1656 Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücü Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkarıldı. 112 ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü K.Y. ambulansla Bartın Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı
Takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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