Takla Atan Otomobilde Sıkışan Kadını Afad Kurtardı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Takla atan otomobil içinde sıkışan kadın ise, Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgilere göre, Bozüyük'ten Bilecik istikametine giden Sadık T. (57) idaresindeki 06 HM 9038 plakalı otomobil, Kurtköy Kavşağı'nı geçtikten sonra kontrolden çıkarak takla attı. Kazada aracın ön koltuğunda bulunan Fatma T. (45) bulunduğu yerde sıkışırken, Sadık T. (57), Minta T. (54) ve Şerafettin T. de yaralandı. Aracın içinde sıkışan kadın, olay yerine gelen Bilecik AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine Bilecik Belediyesi itfaiye ekibi de yönlendirilirken, takla atan otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. - BİLECİK