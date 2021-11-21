Takla atan otomobilde 2 ölü, 1 yaralı

KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarpıp takla attığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolunda meydana geldi. İlhan Emirhan Sarışen yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Kazada, Furkan Özütemiz ve Mert Kafalı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Sarışen ise ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Meram Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı Sarışen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.