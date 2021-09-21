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Takla atan otomobil yanarak küle döndü

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Haberler | Yerel

Takla atan otomobil yanarak küle döndü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

Takla atan otomobil yanarak küle döndü

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Bir anda alev topuna dönen otomobil tamamen yanarken sürücü firar etti.

Olay, Selçuk bulvarı üzerinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 GA 9955 plakalı Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Orta refüjde bulunan sulama kanalına düşen otomobil sürücüsü kapıyı açarak çıktı. Bir anda alev alev yanan otomobil, kısa süre içerisinde hurdaya döndü. Yaralı olduğu düşünülen otomobil sürücüsü olay yerinden firar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Takla atan otomobil yanarak küle döndü

Takla atan otomobil yanarak küle döndü

Takla atan otomobil yanarak küle döndü

Takla atan otomobil yanarak küle döndü
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Haber: Takla atan otomobil yanarak küle döndü - Haberler
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