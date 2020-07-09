Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı
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Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı

Denizli'de otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Takla atan otomobil ters döndü: 4 yaralı
09.07.2020 15:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:22

Denizli'de otomobilin kontrolden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aktepe Mahallesi Akvadi Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan D. (35) idaresindeki Renault Symbol marka 20 ACK 858 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Ercan D. ile araçta bulunan yolcular Ayfer K., Yıldız D., Eda K.'nın yaralandığını belirledi. Yaralılar Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların yakını olduğunu ve durumlarının iyi olduğunu belirten Mehmet Ali Kocaman, "Otomobil yukarıdan inerken virajı alamayıp cami duvarına çarpıp ters takla atıyor. İçindekiler akrabam. Sağlık durumları gayet iyi, dördü de hastaneye kaldırıldı, durumları iyi" diye konuştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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